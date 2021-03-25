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Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Anıl Tetik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Anıl Tetik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 20:00
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Anıl Tetik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Sol Yanım Dizisi Mert Tekin Kimdir?

Star Tv’nin perşembe akşamları yayınlanan, sevilen dizi Sol Yanım bünyesine yeni bir karakteri dahil ediyor. Mert Tekin karakteri ile diziye giriş yapacak olan oyuncu Anıl Tetik’tir.

Mert Tekin Kimdir?

Karaktere hayat veren, sevilen, başarılı oyuncu Anıl Tetik’tir. BKM Yapım’ın hazırlamış olduğu yeni dizilerden olan dizi 4.bölümüne hazırlanıyor. Fragmanları yayınlanan yeni bölüme Anıl Tetik dahil oluyor. Canlandıracağı karakter gereği ismi Mert Tekin olan Tetik, Kuzey Üniversitesi’nin eski mezun öğrencilerinden biri olacak ve yurt dışında imza attığı başarı hikayesini öğrencilere anlatacaktır.

Katılacağı bir söyleşide kariyerini ve hayat hikayesini, bu noktaya nasıl geldiğini anlatacak olan karakter Kuzey Üniversitesi’nde yaptığı söyleşi için ona eşlik edecek isim Serra olacak. Konferansta birlikte olacakları ve her konuda ona yardım edecek olan Serra ile Mert; başarılı hayatları ve mütevazi geçmişleri ile ortak yanlar bulacaklar ve iyi anlaşacaklar. Aralarındaki bu yakınlaşmadan sonra Selim, bu ikilinin anlaşmasından hoşlanmayacaktır.

Mert karakterinin nasıl giriş yapacağını öğrendiğimize göre karaktere hayat verecek olan Anıl Tetik kimdir ona bakalım..

 

Anıl Tetik Kimdir?

1 Temmuz 1991’de İstanbul/ Küçükçekmece’de doğmuştur. Aslen Kırıkkalelidir. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi’nde okumuş ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir. Motorlara ilgi duyan oyuncu, TV8’in sevilen Survivor yarışması ile ünlü olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Alemin Kralı ile Show TV’de yapmış daha sonra da ATV’de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile devam etmiştir.

Geçen sezon Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterine can veren Tetik, bu dizi sayesinde ATV’den sonra TRT1’e geçmiştir. Kızlarım isimli dizide Egemen rolünü oynamıştır. Son olarak Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisine, 4. bölümde dahil olacak ve Mert Tekin isimli karakteri canlandıracaktır. Konuk oyuncu olarak yer alacağı dizide, Mert ile Serra’nın yakınlaşmasından dolayı kıskançlık hissedecek olan Selim, bu sayede Serra ile yakınlaşacaktır.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Star TvAnıl TetikMert Tekin
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