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Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 31-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:42
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
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Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Sol Yanım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra mekanlarıyla da beğenileri şimdiden kazandı. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi dikkatleri çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide özel üniversitede burslu olarak okuyan Serra ve zengin bir ailenin oğlu olan Selim’in aşk hikayesi anlatılacak. Serra babasının vefatının ardından zorlu bir hayata karşı dik durmaya çalışan genç ve güzel bir kızdır. Selim ise okulla alakası olmayan zengin biridir. Dizide Selim’in ailesinin zengin hayatı ile Serra’nın ailesinin hayatı gösteriliyor. Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriyor. Dizide yer alan Kuzey Üniversitesi ise bir özel okula ait ancak hangi okul olduğu bilinmiyor.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımDizi
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