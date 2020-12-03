Sol Yanım dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Sol Yanım final tarihi merak ediliyor

26 Kasım tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi ilk bölümüyle beklentileri karşılayamadı. Dizinin reytinglerde 2,96 puanlar 18.sırada yer alması dikkat çekti.

Dizinin aldığı düşük reyting oranının en büyük nedeni olarak rakip diziler olarak gösterildi. Sol Yanım dizisinin yayınlandığı gün Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor ve MasterChef gibi rakipleri yer alıyor. Sol Yanım’ın bu dizilerin ardından geleceği bekleniyordu. Ancak dizi bu beklentinin de altında kaldı.

Özge Yağız eleştiri aldı

Sol Yanım ne zaman final yapacak?

Sol Yanım dizisinin başrolü Özge Yağız Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinden ayrılıp Sol Yanım’a geçmişti. Oyuncunun bu tavrı eleştirilmişti. Özge Yağız’ın Sol Yanım dizisindeki performansı da eleştirilerin odağı oldu.

Sol Yanım dizisi aldığı düşük reytinglerin devam etmesi halinde dizilere yıl başında verilen arada ekranlara veda edebilir. Yapımcı şirketler ve yayıncılar yıl başında yeni anlaşmalar yapmaktadır. Sol Yanım’ın düşük performansı devam ederse dizinin yeni yılda ekranlarda olmaması bekleniyor.

Öte yandan dizinin yapımcısı ve kanal arasında 6-8 bölümlük bir sözleşme bulunuyor. Bu süre içerisinde istenen reyting oranları alınmazsa yeni dizi Sol Yanım 2021 yılında ekranlara veda edebilir.