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Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:34
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 27.05.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
IhsanCansel ElçinSol Yanım
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