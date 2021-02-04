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Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin yaşı ve oynadığı diziler

Şubat 4 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin yaşı ve oynadığı diziler konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:34
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin yaşı ve oynadığı diziler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
IhsanCansel ElçinSol Yanım
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