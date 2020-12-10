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Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin nerelidir?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin nerelidir? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 10.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:34
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin nerelidir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
IhsanCansel ElçinSol Yanım
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