İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Mart günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

04 Mart 2021 Perşembe 19:34
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IhsanCansel ElçinSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kim elendi? 2 Mart Survivor 2021 elenen yarışmacı belli oldu
Survivor 2021 kim elendi? 2 Mart Survivor 2021 elenen yarışmacı belli oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayınlandı mı? EDHO 184. bölüm özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayınlandı mı? EDHO 184. bölüm özeti
Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti
Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti
Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti
Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti
Güldür Güldür Show’un 255. bölüm fragmanı yayınlandı!
Güldür Güldür Show’un 255. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alev Alev 17. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi! Alev Alev 17. bölümünde neler yaşanacak?
Alev Alev 17. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi! Alev Alev 17. bölümünde neler yaşanacak?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş'in hayatı ve yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım dizi çekim yeri ve mekanları
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminne'si Serpil Tamur'un hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisi Biricik karakterini kim canlandırıyor? Cemre Baysel kimdir?
PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
Chefs Arena neden yok, neden yayınlanmıyor? Chefs Arena bitti mi, neden yayından kaldırıldı?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Uşak’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Uşak risk grubu hangisi?
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rize hangi risk grubunda yer alıyor? Rize sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Sivas’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sivas risk grubu hangisi?
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.