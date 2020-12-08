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Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin hakkında bilgiler

Yeni sezonda STAR TV ekranlarında yayınlanacak Sol Yanım dizisinde İhsan kimdir belli oldu. Dizide İhsan karakterini canlandıran Cansel Elçin hakkında bilgiler içeriğimizde.

08 Aralık 2020 Salı 20:32
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Cansel Elçin, İhsan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Sol Yanım dizisi İhsan kimdir?

Dizide İhsan karakterini başarılı oyuncu Cansel Elçin canlandırmaktadır. 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Elçin son olarak 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. Başarılı oyuncu Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Eve Dönüş, Dayan Yüreğim, Yalancı Bahar, Cennetin Çocukları ve Kırık Kanatlar dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımCansel ElçinIhsan
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