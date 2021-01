Seda Akman kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanacak ‘’’’ dizisinde rol alan’ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelen Akman, 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi’nde diksiyon ve oyunculuk kursları almıştır. 1998’de Miss Polmolive seçilen Akman, 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercotinental yarışmasında dördüncü olmuştur. 1999 Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilen Akman, 1999’da İstanbul’a yerleşmiş ve 2000-2004 yıllarında Number One ve Dream TV’de sunuculuk yapmıştır.