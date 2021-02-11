İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları

Şubat 11 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haydar KöyelHaydarSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Tolga Mendi oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Nazlım karakteri kimdir? Feyza Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sol Yanım dizisindeki Serra karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Tangör kimdir?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin tabirleri ve yorumları
2020 Opel Insignia özellikleri ve fiyatı
Turkcell avantajlı faturalı tarifeleri hangileridir?
Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı kanal mı değiştirdi?
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşının ödeme süresi
Hande Sarıoğlu Habertürk TV'den ayrıldı mı? Dans videosu yüzünden mi kovuldu?
14 Şubat 2021 Sevgililer Günü indirim kampanyaları
Bitcoin üretmek ne kadar elektrik harcar?
Özgecan Aslan nezaman öldürülmüştü? Özgecan Aslan nasıl öldürülmüştü?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın neden yok, ne zaman geri dönecek?
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.