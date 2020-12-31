İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 31 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haydar KöyelHaydarSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri kimdir?
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
O Ses Türkiye yılbaşı Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
Özel bankalarda kredi faiz oranları düşecek mi, yükselir mi, son durum ne? Kredi çekmek için uygun zamanı mı?
Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Yıldız hakkında bilgiler
Mutlaka izlenmesi gereken 15 efsane dizi ve konusu
Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey gerçek tarihte var mıydı, nasıl öldü?
Çocukluk Canberk kimdir? Demir Bayram hakkında bilgiler
EBA TV 1 Ocak canlı ders var mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?
2021 Şampanya fiyatları ne kadar oldu?
2021 Viski fiyatları ne kadar oldu? Güncel viski fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.