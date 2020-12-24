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Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel doğum tarihi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel doğum tarihi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 24.12.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel doğum tarihi
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Haydar KöyelHaydarSol Yanım
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