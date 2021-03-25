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Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 25 Perşembe tarihli haberimizde Sol Yanım dizisi Haydar kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Haydar KöyelHaydarSol Yanım
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