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Sol Yanım dizisi Haydar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Haydar Köyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

15 Nisan Perşembe 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Sol Yanım dizisi Haydar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Haydar Köyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Sol Yanım dizisi Haydar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Haydar Köyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:21
Sol Yanım dizisi Haydar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Haydar Köyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:21
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Haydar KöyelHaydarSol Yanım
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