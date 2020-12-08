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Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler

Yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak olan Sol Yanım dizisinde Haydar karakteri ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İşte dizide Haydar karakterini canlandıran Haydar Köyel hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 20:36
Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:36
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımHaydarHaydar Köyel
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