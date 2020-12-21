Sol Yanım dizisi ekranlara veda mı ediyor?

Perşembe akşamları ekranlarda yerini alan Star TV’nin Sol Yanım dizisinin ekranlara veda edeceği iddia edildi. Defne Samyeli, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey ve Cansel Elçn gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana istediği seyirci kitlesini elde etmeyi başaramadı.

Yaklaşık 1 aydır, Perşembe akşamları Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisinin, istediği reytingi alamamasından dolayı yayın hayatını sonlandıracağı konuşuluyor. Dizi, yakın zamanda yayın hayatını bitirecek.