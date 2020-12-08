Sol Yanım dizisi çekim yerleri

Ekranların yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi Kasım Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Yeni dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi gördü.

Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?

Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

Star TV ekranlarının yeni dizisi İstanbul’da çekiliyor. Farklı semtlerde çekilen dizide Kutlusay ailesinin zengin hayatı ile Serra’nın fakir hayatı ayrı ayrı işlenecek. İki ailesi bir şekilde karşı karşıya gelecek. Dizide İstanbul’un lük yerleri isle gece kondu mahallerinden de sahneler yer alacak.

Yeni dizinin dikkat çeken çekim yerlerinden biri de üniversite oldu. Dizinin başrollerinde yer alan Serra ve Selim Kuzey Üniversitesi’nde eğitim görüyor. Serra üniversiteye burslu olarak girmiştir. Dizide çekimleri yapılan üniversite İstanbul’da yer alıyor ancak adı Kuzey Üniversitesi değil. Öte yandan çekimlerin hangi üniversite yapıldığı bilinmiyor.