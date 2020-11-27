Sol Yanım dizisi Burak'ın arabasının markası ve fiyatı

Sol Yanım Dizisi Burak’ın Arabasının Markası, Fiyatı ve Özellikleri Neler?

Bilindiği üzere Sol Yanım dizisi 26 Kasım 2020 Perşembe günü ekranlara ilk bölümüyle çıktı. Dizideki detaylarda izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sol Yanım dizisindeki Burak karakterinin arabası ilgi çekmeyi başardı. İzleyiciler Burak’ın arabasının markasının ne olduğunu ve ne kadar bir fiyatı olduğunu aynı zamanda hangi özelliklere sahip olduğunu araştırmaya koyuldu.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabasının Markası Nedir?

Sol Yanım dizisi ekran macerasın 26 Kasım 2020 tarihinde Star T ekranlarında başladı. Dizi sosyal mecralarda trend topic olmayı başardı. Dizinin fanları Sol Yanım dizisini gayet başarılı bir proje olarak gördüler. Dizideki önemli detaylar herkesin dikkatini çekmesine ve araştırmalarına neden oldu. İlk önce merak konusu olan şey Sol Yanım dizisinin nerede çekildiği olmuştu. Dizideki Serra’nın okuduğu üniversite ve dizinin diğer mekanları da izleyiciler tarafından merak edilmişti. Başka bir detay olarak Burak karakterinin spor arabası dikkatleri çekmiştir.

Burak karakterinin dizide kullandığı arabanın markası Chevrolet Camaro’dur. Arabanın tam modeli ise SS 6,2 Otomatik modelidir. Araba tahminen 2011 yada 2012 modeldir. Kırmızı Chevrolet Camaro en çok tutulan spor araçlardan birisidir. Dizilerde genel olarak bu araç ve modeli kullanılmaktadır.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabasının Fiyatı Ve Özellikleri Neler?

Sol Yanım dizisi Burak’ın kırmızı arabasının markası Chevrolet Camaro’nun SS 6,2 otomatik modelidir. Aracın yaklaşık olarak fiyatı 900.000 TL’dir. Aracın özellikleri ise; Araç model olarak 2009-2016 yılları arasında üretilmektedir. 8 silidir ve iki kapıdır. Toplam beygir gücü ise 432 beygirdir. Otomatik 6 vites Şanzıman kullanan Chevrolet Camaro 100km hıza tam tamına 5,2 saniyede ulaşmaktadır. Azami hızı ise saatte 250 km’dir. Araçta 569 Nm tork bulunmaktadır. Yakıt performansına bakacak olursak araç şehirlerarası 20,9 Litre yakarken şehir içi 10,2 Litre yakıt yakmaktadır.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabası Olan Chevrolet Camaro SS 6,2’nin Resimleri