İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Sol Yanım dizisi Burak'ın arabasının markası ve fiyatı

Sol Yanım dizisindeki Burak'ın arabasının markası nedir? Sol Yanım dizisindeki Burak'ın arabasının fiyatı ne kadar? Sol Yanım dizisindeki Burak'ın arabasının özellikleri neler? Yayınlanmasının ardından dizideki her detay izleyiciler tarafından araştırma konusu olmuştur. Sol Yanım dizisinde başka bir merak konusu da Burak karakterinin arabası olmuştur.

27 Kasım 2020 Cuma 15:49
Sol Yanım dizisi Burak'ın arabasının markası ve fiyatı
Takip Et:

Sol Yanım Dizisi Burak’ın Arabasının Markası, Fiyatı ve Özellikleri Neler?

Bilindiği üzere Sol Yanım dizisi 26 Kasım 2020 Perşembe günü ekranlara ilk bölümüyle çıktı. Dizideki detaylarda izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sol Yanım dizisindeki Burak karakterinin arabası ilgi çekmeyi başardı. İzleyiciler Burak’ın arabasının markasının ne olduğunu ve ne kadar bir fiyatı olduğunu aynı zamanda hangi özelliklere sahip olduğunu araştırmaya koyuldu.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabasının Markası Nedir?


Sol Yanım dizisi ekran macerasın 26 Kasım 2020 tarihinde Star T ekranlarında başladı. Dizi sosyal mecralarda trend topic olmayı başardı. Dizinin fanları Sol Yanım dizisini gayet başarılı bir proje olarak gördüler. Dizideki önemli detaylar herkesin dikkatini çekmesine ve araştırmalarına neden oldu. İlk önce merak konusu olan şey Sol Yanım dizisinin nerede çekildiği olmuştu. Dizideki Serra’nın okuduğu üniversite ve dizinin diğer mekanları da izleyiciler tarafından merak edilmişti. Başka bir detay olarak Burak karakterinin spor arabası dikkatleri çekmiştir.

Burak karakterinin dizide kullandığı arabanın markası Chevrolet Camaro’dur. Arabanın tam modeli ise SS 6,2 Otomatik modelidir. Araba tahminen 2011 yada 2012 modeldir. Kırmızı Chevrolet Camaro en çok tutulan spor araçlardan birisidir. Dizilerde genel olarak bu araç ve modeli kullanılmaktadır.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabasının Fiyatı Ve Özellikleri Neler?

Sol Yanım dizisi Burak’ın kırmızı arabasının markası Chevrolet Camaro’nun SS 6,2 otomatik modelidir. Aracın yaklaşık olarak fiyatı 900.000 TL’dir. Aracın özellikleri ise; Araç model olarak 2009-2016 yılları arasında üretilmektedir. 8 silidir ve iki kapıdır. Toplam beygir gücü ise 432 beygirdir. Otomatik 6 vites Şanzıman kullanan Chevrolet Camaro 100km hıza tam tamına 5,2 saniyede ulaşmaktadır. Azami hızı ise saatte 250 km’dir. Araçta 569 Nm tork bulunmaktadır. Yakıt performansına bakacak olursak araç şehirlerarası 20,9 Litre yakarken şehir içi 10,2 Litre yakıt yakmaktadır.

Sol Yanım Dizisindeki Burak’ın Arabası Olan Chevrolet Camaro SS 6,2’nin Resimleri



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sol YanımArabaBurakChevrolet CamaroDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İkinci el otomobil fiyatları ve 100.000 TL altında satılan 2. el araçlar
Sol Yanım dizisi Burak'ın arabasının markası ve fiyatı
Kuruluş Osman 36.bölüm fragmanı
Fox TV Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Kasım 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Bankaların 32 günlük ve 360 günlük vadeli mevduat faiz oranları
Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?
Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi - Burç yorumunuzun günlük yaşantınıza etkileri
Erken kalkanlar daha mı zeki oluyor?
2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?
La Casa de Papel 4.Sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon konusu ve şehir isimleri
15 tatil ne zaman? Meb yarıyıl karne tatili ne zaman? 2020 MEB yarı yıl karne tatili tarihleri
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2020
2020 Kenya asgari ücret ne kadar?
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.