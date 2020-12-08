İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel'in hayatı

Star TV'de yayınlanacak olan Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği araştırılmaktadır. Dizide Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir. Biricik dizide Selim'den hoşlanmaktadır ve bu durum onu Serra'ya düşman etmiştir.

08 Aralık 2020 Salı 20:39
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel'in hayatı
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir.

Biricik Kimdir?

Dizide Biricik, Selim’den hoşlanmaktadır. Serra’nın karşısında Biricik’e şans vermeyen Selim, Serra’yı tercih etmektedir. Bu durum da Biricik’i Serra’ya düşman etmektedir.

Cemre Baysel Kimdir?

1999 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünü okumaktadır. 15 yaşından beri çeşitli yapımlarda rol alan Baysel ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almıştır. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Ramo gibi dizilerde rol almıştır.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SolyanımBiricik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel'in hayatı
Sol Yanım dizisinin yayınlanan tanıtımlarında Serra karakteri beğenileri topladı!
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
Sol Yanım dizi oyuncusu Burak kimdir? Emre Bey hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde Burak karakterini canlandıracak oyuncu kimdir? Emre Bey
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne? Feyza Civelek
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Kaçak elektrik kullanımının yasalarda cezası nedir? Kaçak elektrik kullanımına ne kadar para ve hapis cezası vardır?
Corona virüs'de 14 gün kuralı nedir? Koronavirüsle mücadelede 14 gün kuralı
İnternetten e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti şartları nelerdir? Kimler nasıl vergiden muaf olacak?
18 Eylül Çarşamba Reyting sonuçları Afili Aşk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? Demir, Mahir'in çocuğu mudur?
Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ruşan nereli, yaşı kaç?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Esat kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.