Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel'in hayatı ve yer aldığı diziler

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir.

Biricik Kimdir?

Dizide Biricik, Selim’den hoşlanmaktadır. Serra’nın karşısında Biricik’e şans vermeyen Selim, Serra’yı tercih etmektedir. Bu durum da Biricik’i Serra’ya düşman etmektedir.

Cemre Baysel Kimdir?

1999 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünü okumaktadır. 15 yaşından beri çeşitli yapımlarda rol alan Baysel ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almıştır. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Ramo gibi dizilerde rol almıştır.