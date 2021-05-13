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Sol Yanım dizisi Biricik (Cemre Baysel) kimdir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Sol Yanım dizisi Biricik (Cemre Baysel) kimdir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 13 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
Sol Yanım dizisi Biricik (Cemre Baysel) kimdir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisinde Biricik karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor. Biricik karakterine Cemre Baysel hayat vermektedir.

Biricik Kimdir?

Dizide Biricik, Selim’den hoşlanmaktadır. Serra’nın karşısında Biricik’e şans vermeyen Selim, Serra’yı tercih etmektedir. Bu durum da Biricik’i Serra’ya düşman etmektedir.

Cemre Baysel Kimdir?

1999 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünü okumaktadır. 15 yaşından beri çeşitli yapımlarda rol alan Baysel ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almıştır. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Ramo gibi dizilerde rol almıştır.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
BiricikSolyanım
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