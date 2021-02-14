Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?

Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi?

'de yayınlanan kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysal, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi başarılı oyuncuların bulunduğudizisinin yapımcılığını BKM Film üstlenmektedir. İlk başlarda Cuma günleri yayınlanan fakat daha sonra reyting düşüklüğü nedeniyle Çarşamba gününe alınan Sol Yanım dizisi yine reytinglerin düşük gelmesi, konunun sevilmemesi ve çarşamba gününde diğer kanallarda başarılı yapımların yer alması sebebi ile 13. bölümde final yapma kararı aldı.

Sol Yanım dizisinin sevenleri tarafından araştırılan konular arasında yer alan bir diğer soru ise Sol Yanım dizisinin başka kanala geçip geçmeyeceği sorusudur. Sol Yanım dizisi başka kanala geçmeyecektir çünkü reytingleri düşük geldiği için başka kanallar diziyi yayınlamak istemezler.

