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Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?

Star TV kanalında yayınlanan Sol Yanım dizisi aldığı final kararı ile sevenlerini üzdü. Dizinin başka kanala geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki Star TV'nin final yapan dizisi Sol Yanım başka kanala geçer mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Şubat 2021 Pazar 21:52
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
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Star TV'de yayınlanan kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysal, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Sol Yanım dizisinin yapımcılığını BKM Film üstlenmektedir. İlk başlarda Cuma günleri yayınlanan fakat daha sonra reyting düşüklüğü nedeniyle Çarşamba gününe alınan Sol Yanım dizisi yine reytinglerin düşük gelmesi, konunun sevilmemesi ve çarşamba gününde diğer kanallarda başarılı yapımların yer alması sebebi ile 13. bölümde final yapma kararı aldı. 

Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi?

Sol Yanım dizisinin sevenleri tarafından araştırılan konular arasında yer alan bir diğer soru ise Sol Yanım dizisinin başka kanala geçip geçmeyeceği sorusudur. Sol Yanım dizisi başka kanala geçmeyecektir çünkü reytingleri düşük geldiği için başka kanallar diziyi yayınlamak istemezler. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımStar TvFinal Kararı
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