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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler

4 Mart 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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