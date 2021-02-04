İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 4 Şubat 2021 Perşembe
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Şubat 2021 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamı
süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası müracaat talep dilekçesi
Call Of Duty ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu
Survivor Barış Yasin kavgası sansürsüz izle!
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Öğretmen 1 Kasım neden yayınlanmadı, neden yok? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşında hangi sanatçı hangi otelde ve nerede sahne alacak? 2020 Yılbaşı eğlence programları
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.