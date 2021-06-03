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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in yer aldığı diziler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in yer aldığı diziler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 3 Haziran günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in yer aldığı diziler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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