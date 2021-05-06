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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı! haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 06-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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