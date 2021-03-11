İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!

Birçok kişinin merak ettiği Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı! haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 11-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
Mucize Doktor dizisindeki Beyin Cerrahı Haluk karakteri kimdir?
Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?
Rüyada babasının öldüğünü görmek neye işaret eder?
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Reynmen konseri nerede ve ne zaman olacak? Reynmen konser tarihi
N95 virüs maske fiyatları ne kadar? N95 virüs maskesi corona virüsünden korur mu?
Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım neden yok? Özge Özder neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar
Netflix The Witcher dizisi fragmanı yayınlandı
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.