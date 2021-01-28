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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler yer aldığı dizi ve film yapımları

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 28 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler yer aldığı dizi ve film yapımları
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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