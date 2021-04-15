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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi

15 Nisan 2021 tarihli Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Nisan 15 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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