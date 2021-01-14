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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Ocak 14 Perşembe tarihindeki haberimizden Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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