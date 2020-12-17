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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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