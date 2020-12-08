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Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak Sol Yanım dizisinde yer alan Barbar karakteriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte dizide Barbar karakterini canlandıran Emre Dinler hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 20:36
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:36
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımEmre DinlerBarbar
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