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Sol Yanım dizisi Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak gündemde yer tutan Sol Yanım dizisi Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler biyografisi ve rol aldığı yapımlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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