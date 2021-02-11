İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 11 Şubat 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Tangör kimdir?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin tabirleri ve yorumları
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin yer aldığı diziler
14 Şubat 2021 Sevgililer Günü indirim kampanyaları
Börü filmi oyuncuları ve konusu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın neden yok, ne zaman geri dönecek?
26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce Polis adayı merakla bekliyor!
Serotonin hormonu salgılayan yiyecekler hangileridir? Mutluluk hormonu için yiyecek tavsiyeleri
Final okulları 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İpek böceği desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan ödemeler için tarihi açıkladı!
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? Spor dünyası bu iddayı konuşuyor
Meslek Liseleri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
2021 1. Cemre - 2. Cemre - 3. Cemre ne zaman, nereye düşer?
Çukur dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?
Avni Yıldırım - Canelo boks maçı ne zaman, saat kaçta olacak? Avni Yıldırım - Canelo maç tarihi ve yayın kanalı
A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.