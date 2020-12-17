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Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:15
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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