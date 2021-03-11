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Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği 11 Mart 2021 Perşembe günü gündeme gelen Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 11-03-2021 tarihli haberimizde Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 19:35
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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