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Sol Yanım dizisi Asena Kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey ve Defne Samyeli gibi sevilen isimler yer alıyor. Dizide Defne Samyeli'nin canlandırdığı Asena karakteri merak ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 20:27
Sol Yanım dizisi Asena Kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:27
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Anahtar Kelimeler:
AsenaSolyanım
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