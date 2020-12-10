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Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Sol Yanım dizisi Asena kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 10.12.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:05
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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