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Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atarak Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:05
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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