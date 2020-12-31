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Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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