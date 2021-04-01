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Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli yaşı kaç?

Nisan 1 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 22:05
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli yaşı kaç?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 01.04.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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