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Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 11 Şubat 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:35
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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