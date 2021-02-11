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Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:05
Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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