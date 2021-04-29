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Sol Yanım dizisi Asena karakteri kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

29 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Sol Yanım dizisi Asena karakteri kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Sol Yanım dizisi Asena karakteri kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:35
Sol Yanım dizisi Asena karakteri kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ay içinde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ise pek çok sevilen isim yer alıyor.

Dizide Asena karakteri, zengin ve güzel bir kadın. İhsan Kutlusoy’a aşık olan ve bu aşk sebebi ile kızı ile arada kalan Asena’nın yapacağı seçim ise merak konusu. Dizide Asena karakterine ise Defne Samyeli hayat veriyor.

Defne Samyeli Kimdir?

1972’de dünyaya gelen Samyeli, Malatyalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Habercilik bölümü mezun olan Samyeli uzun süre haber bülteni sunmuştur. 1991’de Miss Turkey 1.si olan Samyeli, Babam Sınıfta Kaldı, Kurtlar Vadiisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım yapımlarında rol almıştır. Defne Samyeli’nin Instagram hesabı ise @defnesamyeli’dir.




Son Güncelleme: 29.04.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
SolyanımAsena
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