Sol Yanım dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı

Star TV yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişinin merakla beklediği Sol Yanım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra ilk bölüm fragmanını da yayınlayan Star TV büyük ilgi ile karşılaştı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin fragmanında Defne Samyeli’nin hayat verdiği Asena karakteri dikkat çekti. Cansel Elçin’in hayat verdiği İhsan Kutlusay ile evlenen Asena hep istediği hayata kavuşmuş ve mahalle kökenlerini reddetmiştir. Defne Samyeli’nin canlandırdığı Asena karakteri dizide güzelliği ile olduğu kadar giyimi ile de dikkatleri üzerine çekecek. Aynı zamanda hırsı ile her şeyi elde etmek isteyen Asena entrikalar ile anılacak.

Senaryosu Melis Civelek tarafından yazılan dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelek üstlenecek. Dizi temel olarak çocuk yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen ve annesine bakmak zorunda olan Serra’nın zengin Kutlusay ailesinin oğlu Selim ile tanışması konu edilecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli gibi televizyonun sevilen yüzleri olacak.