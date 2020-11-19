Sol Yanım dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlıyor?

Daha ekranlara yayınlanmayan Sol Yanım dizisi dizi izleyicileri tarafından büyük ilgi görmektedir. En çok merak edilen dizi haline gelen Sol Yanım dizisinin dördüncü tanıtımı yayınlandı. Bu tanıtımda Serra ile (Özge Yağız) Selim’in ( Tolga Mendil) birbirine zıt yaşamlara sahip olduklarını belirten kesitler yer almaktadır. Star TV ‘de başlaycak olan dizi izleyiciler tarafından merakla beklenmektedir.

Sol Yanım Dizisinin Yönetmeni Kimdir, Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenmiştir. Senaryosunda ise Melis Civelek’in imzasını taşımakta olan ‘Sol Yanım’ dizisi seyircilerine erken yaşta kendi ayakları üzerinde dimdik durmayı öğrenen ve annesine bakma görevini üstlenen Serra ile zengin Kutlusay Ailesi’nin veliahtı olan Selim’le tanıştıracaktır.

Genç oyuncuları usta isimlerle bir araya getiren ve geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Sol Yanım tesadüfler içerisinde büyümekte olan bir aşkın geçmiş zamandan gelecek zamana taşıyan başka aşkları da içerisine alarak izleyicilerle buluşturacak.

Dizide başrol oynayan oyuncalar ise, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli olacaktır.