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Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler

Okurlarımız tarafından merak edilen Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:17
Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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