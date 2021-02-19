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Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?

Star TV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Cansel Elçin ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Sol Yanım dizisi final kararı aldı. Dizi 12.bölümün ardından yayın hayatına veda edecek.

19 Şubat 2021 Cuma 00:13
Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?
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Star TV ekranlarının Sol Yanım dizisinin final haberi sevenlerini üzdü. Dizi 12.bölümün ardından yayınlanmaya devam etmeyecek.

Sol Yanım dizisi konusu nedir?

Sol Yanım, Serra ve Selim adında birbirinden farklı iki gencin hikayesini ele alıyor. Dizide Serra annesi ile beraber yaşayan ve ona bakan bir genç kızken Selim ise zengin bir aileye sahip. Aynı okulda okuyan ikiliden Serra burslu okurken Selim ise zoraki olarak okuluna devam ediyor.

Sol Yanım oyuncu kadrosu

Özge Yağız

Cansel Elçin

Tolga Mendi

Emre Dinler

Defne Samyeli

Feyza Civelek

Deniz Barut

Sol Yanım dizisi final mi yapıyor?

Oyuncu kadrosunda sevilen isimlerin yer aldığı Sol Yanım dizisi Çarşamba günleri izleyici ile buluşuyordu. Reytinglerde yeterli yere gelemeyen dizi reytinglerinin düşük olması sebebi ile ekranlara veda ediyor.

Sol Yanım dizisi neden bitiyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi reytinglerinin düşük olması sebebi ile final yapma kararı aldı. Dizi yayınlanan 12.bölümünün ardından final yaparak ekranlara veda edecek.



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:13
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StartvSolyanımFinal
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