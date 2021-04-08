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Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 08-04-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:15
Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım ilk bölümüyle beğenileri topladı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide Barbar karakteri öne çıkan isimlerden biri oldu.

Barbar karakteri dizide mahallenin en korkulu isimlerinden biri olarak gösterildi. Kavgacı yapısı ve asi tavırlarıyla dikkat çeken Barbar lakaplı karakterin adı Barbaros’tur. Barbar karakterini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha çok öne çıkması bekleniyor.

Sol Yanım Barbar kimdir?

Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor. 2013 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyuran Emre Dinler ilk oyunculuk deneyimini Gülperi dizisinde yaşamıştır. Yakışıklı oyunda daha sonra Söz dizisiyle ekranlarda yer almıştı.



Son Güncelleme: 08.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BarbarSol Yanım
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