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Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 18.02.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 19:16
Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Dinler ise dizide Barbar rolü ile ekranlara gelecek.

Sol Yanım Barbar karakteri kimdir?

Barbar karakteriyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmasa da lakabından ötürü tehlikeli ve acımasız biri olacağı öngörülüyor. Dizide Barbar karakterini, Söz dizisinden tanıdığımız Emre Dinler canlandıracak.



Son Güncelleme: 18.02.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
BarbarEmre DinlerSol Yanım
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